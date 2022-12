Onana, il rientro in campo è più che positivo: analisi della prestazione

Ieri Andre Onana ha ripreso il suo posto tra i pali in Reggina-Inter, penultima amichevole della squadra di Inzaghi prima del ritorno in campionato del 4 gennaio contro il Napoli. Ecco come ha giocato il numero 24

BUON RIENTRO – Clean sheet e la solita sicurezza tra i pali. Andre Onana ritrova il suo posto in porta in Reggina-Inter e non subisce gol, anzi. L’Inter torna a poter contare sul proprio portiere titolare dopo il Mondiale in Qatar. Il numero 24 non ha molto lavoro da fare, oltre a due belle parate, una per tempo. Oltre al lavoro tra i pali, Onana si è distinto anche per il lavoro in impostazione, caratteristica che lo rende unico. Il camerunense con la palla si diverte molto, nonostante qualche volta si prenda qualche rischio di troppo, soprattutto quando in sua prossimità c’è un attaccante avversario. Il camerunense non spazza quasi mai, ma cerca sempre una soluzione più intelligente, anche se rischiosa. Situazione che i tifosi dell’Inter conoscono bene, e che incarna appieno la follia che contraddistingue l’Inter fin dalla sua nascita. Onana si ritrova appieno in questa situazione, e sebbene ai tifosi questo possa portare problemi, lui continuerà a preferire mille rischi e una soluzione intelligente a una semplice spazzata. Intanto però, il rientro in campo è più che positivo.