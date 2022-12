Milanese: «Inter-Napoli? Inzaghi non cambierà! Schemi e idee chiare»

Milanese ha parlato di Inter-Napoli, match del 4 gennaio. L’ex giocatore si è focalizzato su Inzaghi e sui suoi ragionamenti e idee di gioco

SCONTRO DIRETTO − Mauro Milanese è intervenuto su ‘Si Gonfia la rete‘: «Alla ripresa magari neanche l’Inter sarà al meglio come condizione fisica, bisognerà riprendere il ritmo del campionato. Il Napoli è primo in classifica con un po’ di distacco dalla seconda, è chiaro che qualsiasi intoppo farebbe prendere un po’ di paura ai tifosi, ma la squadra ha dimostrato grande maturità fino ad ora. Penso che Inzaghi non cambierà tanto. È legato ai suoi ragionamenti e schemi, ha le idee chiare e proseguirà con quanto fatto fino ad ora».