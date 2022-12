Mancini: «Serie A? Ritorno non facile, ma il Napoli manterrà primo posto!»

Roberto Mancini ha detto la sua sul campionato. Il CT è ottimista nei confronti del Napoli. Il 4 gennaio, gli azzurri sfideranno l’Inter alla ripartenza della Serie A

CAMPIONATO LUNGO − Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il CT della Nazionale, Mancini, si è espresso sulla ripartenza della Serie A: «Bisogna capire come inizierà di nuovo il campionato, perché ritornare dopo 2 mesi non sarà semplice per nessuno. Ma credo che i valori e gli equilibri fin qui dimostrati rimarranno gli stessi. Il Napoli è una grande squadra da diverso tempo. Ora il campionato è lungo, ma credo che riusciranno a mantenere la prima posizione». Il 4 gennaio occhio allo scontro diretto con l’Inter.