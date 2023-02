Brambati: «Inzaghi bravo, ma manca qualcosa! Supercoppa poca cosa»

Massimo Brambati, sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter, sconfitta ieri dal Bologna al Dall’Ara. L’ex calciatore identifica in Inzaghi uno dei principali colpevoli.

STEP – Questa l’opinione di Brambati a proposito dell’Inter: «Parole Marotta? È logico che la scelta di Inzaghi sia stata fatta da Marotta e da Ausilio ed avallata dalla proprietà. E logico e giusto che lo abbia difeso. Inzaghi è un buonissimo allenatore, ma bisogna capire quanto sia buono. Perché ce ne sono alcuni buoni per allenare certe squadre, e ci sono altri per altro tipo. Spalletti ha riportato l’Inter in Champions League per due anni consecutiva poi Conte ha fatto lo step ulteriore, arrivare seconda e poi ha vinto lo scudetto. Io non sto qui a fare la conta di chi è arrivato e chi è andato via. A questo allenatore secondo me manca quel pezzettino per renderlo un vincente. Vincere un campionato è diverso dal vincere Coppa Italia o Supercoppa sono veramente poca cosa. In campionato ci vuole più concentrazione e voglia di arrivare e quell’attenzione dove queste trappole diventano significative. Incontri Sampdoria, Monza, Empoli e Bologna e lasci in campo 10 punti su 12 e poi dici che il Napoli va troppo forte».