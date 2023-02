Pardo: «Inter altalenante? Scelta inconsapevole, ma non giochi col fuoco!»

Pardo ha parlato dell’Inter e della sua altalena di risultati in campionato, dov’è scivolata a meno 18 dal Napoli. Pardo ne sottolinea un fattore quasi inconsapevole

SCELTA INCONSAPEVOLE − In collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, Pierluigi Pardo evidenzia un fattore: «L’Inter è una squadra che sia per natura che per vecchiaia abbia fatto inconsapevolmente una scelta. Attenzione però a scherzare col fuoco perché sono tutte là le squadre per la lotta Champions League. L’Inter aveva un bonus forte e profondo che adesso non ha più. È un andamento quasi aritmetico, partita brutta e partita bella e vincente, partita brutta e poi altra partita bella. Sembra un problema di motivazione. La classifica, occhio, ma la situazione mi pare in controllo. L’Inter ha fatto una scelta inconsapevole».