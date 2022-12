Brambati, Inter: «Skriniar? Errore della società! Marotta ha incontrato Elkann»

Brambati parla dei temi caldi in casa Inter. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore affronta la questione Skriniar, la situazione societaria e la voce su Marotta vicino alla Juventus.

ALLARME – Massimo Brambati analizza i vari temi nerazzurri. Nel suo lungo intervento sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore dichiara: «Il quadro dell’Inter è allarmante. È legata a un prestito che ha interessi altissimi, quasi da strozzinaggio. Il debito deve essere o rinegoziato o chiuso. Questo è il nodo che coinvolge anche il mercato dell’Inter. Io sono a conoscenza di un incontro che c’è stato tra John Elkann e Giuseppe Marotta. Magari lo hanno fatto solo per bere un caffè insieme o per parlare di altre cose. Non è detto che abbiano discusso di futuro. Secondo me lui è un dirigente di altissimo profilo ma qualche errorino su Milan Skriniar (vedi articolo) è stato fatto dall’Inter. Io, però, non do la colpa a Marotta, anzi, lo giustifico. Muoversi con quella proprietà non è facile, perché quando fai una trattativa non sei tu a decidere se accettare o meno. Devi contattare la proprietà e quella dell’Inter mi sembra di capire che un giorno ti dice sì e il giorno dopo ti dice il contrario. La colpa sulla questione Skriniar verte sulla proprietà, che ha deciso di rinunciare a dei soldi per averne degli altri. L’Inter voleva fare il bottino pieno perché sapeva che il Paris Saint-Germain avrebbe accettato qualunque cifra». Così Brambati sulla gestione del rinnovo di Skriniar con l’Inter.