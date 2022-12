Skriniar adesso deve decidere! Se resta all’Inter non per i soldi – Sky

La situazione legata al rinnovo di Skriniar non accenna a volersi sbloccare. Di questo ha parlato il giornalista Demicheli a Sky Sport 24, segnalando le difficoltà dell’Inter sul contratto in scadenza al 30 giugno.



SITUAZIONE IN STALLO − Sembra non volersi ancora risolvere la situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar. Il difensore non ha ancora fornito una sua risposta all’ultima offerta presentata dall’Inter, che rischia di perderlo a zero a giugno. Il giornalista Marco Demicheli a Sky Sport 24 ha fornito ulteriori aggiornamenti sul futuro dello slovacco: «Skriniar è sempre uno dei più coinvolti nelle feste e anche quando è in campo. Non ha mai fatto mancare qualcosa quando ha giocato. Adesso però dovrà decidere perché l’Inter la sua offerta l’ha fatta. Un’offerta economicamente importante da circa sei milioni di euro netti a stagione. Il difensore potrebbe prendere di più andando in altre squadre come il PSG o in Premier League. Se decide di rimanere lo fa non per una questione economica, ma di progetto e di ambiente. In nerazzurro ha acquisito negli anni un ruolo sempre più importante nello spogliatoio e adesso e uno dei calciatori più longevi all’Inter. Ora la palla passa a lui. Se decide di rimanere deve accettare l’offerta fatta dalla società nerazzurra, altrimenti può andare via a zero. Tendenzialmente lui tra quindici giorni può firmare il contratto con un altra squadra a cui poi si unirà a giugno».