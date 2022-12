Prima Pagina IN Edicola: Brozovic imbarazza l’Inter, rischia squalifica. Torna Lukaku!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Zenga esclusivo. Tra lacrime, ansie e riflessioni, le verità di Walter. «Tutto dice Napoli. Luciano ha mostrato un gran calcio e può battere Inter e Juventus». Festa Inzaghi, torna Lukaku. Reggio Calabria, Simone sfida Pippo. Fratelli contro nell’amichevole in Calabria. Romelu giocherà almeno 45′. Rabiot apre la fuga a zero. Lo juventino, Skriniar e Smalling sono i big che a giugno si liberano gratis.

TUTTOSPORT

Brozovic imbarazza l’Inter. Gesto e coro nazisti nella festa a Zagabria. Il regista e Lovren rischiano una maxi squalifica. Croati recidivi: canzoni neonaziste anche dopo la vittoria sul Brasile. Grave danno d’immagine per il club nerazzurro.