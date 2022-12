Durante: «Alvarez l’Inter ce l’aveva in mano, grande errore! C’è paura»

Rivelazione dell’agente Durante: Alvarez dell’Argentina, recente protagonista ai Mondiali tanto da aver tolto il posto a Lautaro Martinez, era a un passo dall’Inter. In collegamento con la trasmissione Forza Napoli Sempre di Radio Marte, ha ricordato la vicenda.

AFFARE SFUMATO – L’agente Sabatino Durante fa una rivelazione di mercato: «In Brasile e in Argentina ci sono tanti 2004 e 2005 da portare in Italia. Un grande errore, per esempio, fu non portare in Italia Julian Alvarez. L’Inter aveva in mano il giocatore. Azzedine Ounahi del Marocco? È pronto per altre squadre più importanti, perché è un giocatore che ha tutto. Mi meraviglio di come faccia a essere così dinamico e così incisivo per tirare in porta eccetera. È un giocatore incredibile: se Luis Enrique lo ha osannato credo che non sia per il nostro campionato. Credo che sia pronto per campionati superiori al nostro. Bisogna avere il coraggio di prendere i giocatori, faccio di nuovo il nome di Alvarez perché dicevo di prenderlo che era più forte di Lautaro Martinez. Alla fine è più forte, perché Lautaro Martinez per fare un gol deve tirare cinque volte in porta mentre Alvarez ha una capacità realizzativa più alta. In Italia abbiamo paura di andare sui giocatori non affermati».