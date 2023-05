Brambati: «Inter, che organico! Marotta fa bene a recriminare»

Brambati ritiene l’organico dell’Inter il più importante della Serie A. Poi dice la sua su Beppe Marotta e le recriminazioni verso la classifica

ORGANICO INCREDIBILE − In collegamento su Tmw Radio, Massimo Brambati si esprime sulla rosa nerazzurra: «Nessuno in Serie A ha il patrimonio offensivo interista. Marotta fa bene a recriminare qualche punto in più in campionato. Forse solo la Juventus ha l’organico forte come quello dell’Inter. L’Inter doveva stare a lottare col Napoli, lì a 5-6 punti. Aveva tutto il dovere di stare lì. Quando Inzaghi si gira verso la panchina li hai tutti: nessuno ha Lautaro Martinez, Lukaku, Correa e Dzeko in attacco».