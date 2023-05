Verona-Inter, Inzaghi prepara 4 cambi! La scelta in attacco − SM

L’Inter si prepara alla partita contro il Verona. Al Bentegodi, i nerazzurri di Inzaghi vanno a caccia della quarta vittoria di fila tra tutte le competizioni. Pronti quattro cambi

ULTIME − Antivigilia di Verona-Inter. Nessun rilassamento per la squadra di Simone Inzaghi, che va a caccia della quarta vittoria consecutiva al Bentegodi contro il Verona. Non sarà facile, contro una squadra scaligera in piena lotta per non retrocedere. Inzaghi prepara quattro cambi rispetto all’undici iniziale visto contro la Lazio. Verso il ritorno in campo dal 1′ di Dumfries a destra, Calhanoglu al posto di Mkhitaryan, Lautaro Martinez e Dzeko in attacco. Lukaku, riferisce Sport Mediaset, dalla panchina.