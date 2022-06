Brambati: «Inter deve vendere almeno due importanti! Bastoni in difesa…»

Brambati sulle frequenze di TMW Radio ha parlato del possibile mercato in uscita dell’Inter. Poi un commento riguardo l’Italia e in particolare la difesa.

INTER IN USCITA – Massimo Brambati su TMW Radio ha parlato così del mercato in uscita dell’Inter: «Deve fare plusvalenza importante. Io so che deve venire almeno due giocatori importanti».

SULLA NAZIONALE – Brambati poi ha aggiunto riguardo la difesa dell’Italia: «Alessandro Bastoni e Mancini in difesa? Mi piace anche per il futuro. Bastoni non si discute, Mancini va migliorato e Mourinho non è uno che migliora ma gestisce. Deve incontrare uno che lo migliora. Bastoni è stato migliorato da Conte, il segreto è anche questo. Sulle punte poi dico che non stupiamoci se l’Argentina vince 3-0 e ci prende a pallonate. Possiamo dare tutte le colpe a Mancini ma se poi schieri Raspadori, Politano e Gnonto…».