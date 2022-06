Perinetti: «Inter, addio di un top? L’abilità sta nel saperlo sostituire»

Perinetti, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di alcuni temi di giornata come per esempio il discorso cessioni in casa Inter.

IN USCITA – Giorgio Perinetti ha parlato del possibile mercato in uscita dei nerazzurri: «Inter ha bisogno di fare cassa? È quello che si dice, si parla di un avanzo di mercato di 60 milioni e quindi si parla della cessione di un giocatore importante. Credo che non sia tanto importante ora l’abilità nel trattenere un giocatore forte ma come saperlo sostituire».