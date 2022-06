Adani: «Bastoni di caratura mondiale. Barella? Gol frutto di due cose»

Daniele Adani, presente nel post partita su Rai 1 di Italia-Ungheria di Nations League, si è espresso sui due giocatori dell’Inter Bastoni e Barella. Elogi per entrambi

AZZURRI INTER − Così Adani sui due dell’Inter Bastoni e Barella: «Bastoni è un giocatore veramente internazionale, un giocatore di caratura mondiale. Contro l’Ungheria ha fatto una gara attenta, di personalità. Barella? Bellissimo gol. Nelle difficoltà degli attaccanti, i centrocampisti arrivano. Vedi Barella e Pellegrini. Barella sa giocare con tanti compagni in mezzo al campo e non cambia mai in questo atteggiamento. I suoi gol sono frutto di consapevolezza e spensieratezza».