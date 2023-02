Brambati: «Derby? Milan ha 2 risultati su 3! Inter dimostri una cosa»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter attesa dal derby contro il Milan in programma domenica sera

CONTINUITA’ – Queste le parole di Brambati: «Milan? Arriva la partita giusta al momento in cui puoi ribaltare l’aspetto psicologico. In questo momento credo non sia dei migliori per gruppo ed ambiente. Paradossalmente ci fosse stato un Milan-Verona sarebbe stato più pericoloso. Inter? Deve cercare di approfittare del momento del Milan. Deve dare continuità, infila tre/quattro risultati utili e poi ti pareggia col Monza e ti perde con l’Empoli. Paradossalmente comunque i rossoneri hanno due risultati su tre. Un pareggio con l’Inter oggi sarebbe una buona medicina»