UFFICIALE – Darmian, altra gioia dopo il gol-semifinale: Inter fino al 2024!

Settimana da ricordare per Matteo Darmian, autore del gol che martedì nella sfida contro l’Atalanta è valso la semifinale di Coppa Italia. È appena arrivato, infatti, l’annuncio del rinnovo con l’Inter.

RINNOVO ANNUALE – Matteo Darmian e l’Inter avanti insieme fino al 2024. L’annuncio è da poco arrivato da parte della società, che ha ufficializzato il rinnovo contrattuale del giocatore. Sicuramente meritato, vista non solo la professionalità in campo, ma anche le prestazioni mostrate. Come quella di martedì contro l’Atalanta con tanto di gol decisivo.