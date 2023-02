Zhang, altri guai! Grande banca cinese fa causa: ecco il motivo

Si profilano problemi all’orizzonte per Steven Zhang. Secondo quanto riferito dal portale Asian Sentinel la China Construction Bank, una delle più grandi banche cinesi, ha fatto causa al presidente dell’Inter

CAUSA – Guai in vista per Steven Zhang. Secondo quanto riportato da Asian Sentinel, la China Construction Bank (o CCBA, ndr), ha fatto causa al presidente dell’Inter: Zhang deve all’istituto bancario più di 300 milioni di dollari presi in prestito e mai restituiti. L’istituto di credito, secondo quanto riportato dal portale asiatico, la CCBA sta cercando di ottenere informazioni sui rapporti tra Inter e Zhang dalle maggiori istituzioni finanziarie occidentali come Goldman Sachs e Oaktree Capital Management. La banca ha inoltre avviato procedimenti legali in Italia e Hong Kong per riscuotere quanto dovuto. Il13 marzo è previsto un esame della situazione debitoria di Zhang presso un tribunale di Hong Kong.

Fonte: asiasentinel.com