Braglia: «Inter-Lecce, vedremo che contraccolpo avrà ko Lautaro Martinez»

L’Inter, domani sera, sfiderà il Lecce in campionato per continuare la corsa in vetta alla classifica. Secondo l’ex portiere Simone Braglia però la sfida con i salentini presenta dei rischi

RISCHIO – Questa l’analisi di Braglia su Inter-Lecce a TMW Radio: «Non sono convinto che l’Inter batta il Lecce. Il ko col Bologna porta comunque negatività e con Lautaro anche fuori vedremo che contraccolpo avrà. Sulla carta non c’è problema, però la pratica è un’altra. Corsa scudetto? Il campionato è lungo, la Juventus è quella più completa davanti, anche rispetto all’Inter. Per me è attrezzata davanti, l’Inter non ha rincalzi all’altezza. E Thuram non rende come quando è con Lautaro. Secondo me il campionato si decide tra qui e la fine del girone di andata. Parlando della partita della Juventus, per me Milik gioca al posto di Vlahovic».