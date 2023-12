Inter-Lecce, dubbio attacco per D’Aversa. La probabile formazione – Sky

CERTEZZE – Inter-Lecce è in programma domani sera alle 18. Per D’Aversa, verso la sfida di San Siro, dubbio in attacco. Piccoli e Strefezza in vantaggio su Krstovic e Sansone per una maglia da titolari in attacco. In difesa Gallo favorito su Dorgu. A centrocampo pronti Ramadani, Oudin e Gonzales. Di seguito la probabile formazione dei salentini secondo Sky Sport:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All: D’Aversa