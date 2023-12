Taremi, pista non abbandonata. Il piano dell’Inter per l’attacco

Mehdi Taremi è l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco. La dirigenza dell’Inter ha però un piano da seguire secondo le informazioni di Fabrizio Romano su Twitter.

ATTACCO – A gennaio c’è una sola priorità: sostituire Juan Cuadrado. La dirigenza dell’Inter lo ha ribadito più volte e lo sta facendo capire puntando Tajon Buchanan. Una punta non è nei piani attualmente. Il lavoro sul mercato non riguarda però solo il canadese: si segue il piano anche per la prossima stagione. Mehdi Taremi è l’attaccante individuato per rinforzare il reparto, ma a partire da giugno. Il calciatore andrà in scadenza in estate e l’Inter sta provando a bloccarlo in modo tale da anticipare l’eventuale concorrenza.