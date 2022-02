Borja Valero: «Inter-Milan 2020? Qualcuno litigava, Conte ci voleva così!»

L’Inter capolista sabato alle 18.00 sfiderà il Milan nel derby valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Borja Valero, ex nerazzurro, racconta ai microfoni di L’A BiCi, format in onda su DAZN, un aneddoto legato alla stracittadina del 2020, vinta in rimonta dai nerazzurri per 4-2

GRINTA – L’Inter si appresta a sfidare il Milan, diretta concorrente al titolo. La parola passa adesso a chi qualche stracittadina l’ha vissuta, come Borja Valero. Lo spagnolo racconta un aneddoto curioso legato allo spirito combattivo di Antonio Conte: «Ho avuto la fortuna di non perdere quasi mai con il Milan in campionato. Il primo derby è stato un 3-2 per noi, con tripletta di Mauro Icardi. Quello del 2020, dove perdevamo 0-2, fu incredibile perché siamo arrivati alla fine del primo tempo devastati. C’era anche qualche compagno di squadra che litigava e il mister (Conte, ndr) è arrivato dicendo ‘così vi voglio, voglio che litighiate’. Qualcuno provava a separare e invece lui diceva che fa bene. Infatti siamo tornati in campo e abbiamo vinto».