Farris: «Inzaghi mi ha cambiato la vita! Sogno lo scudetto, sarà durissima»

Farris, vice di Inzaghi alla Lazio e ora anche all’Inter, parla proprio del suo rapporto con il tecnico nerazzurro, del suo sogno professionale e delle partite che non dimenticherà mai. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di gazzettaregionale.it

ASCESA – Massimiliano Farris è il vice di Simone Inzaghi all’Inter così come lo è stato alla Lazio. L’allenatore parla della cavalcata che lo ha portato fin sulla panchina dei Campioni d’Italia: «È stata una cavalcata fantastica, davvero incredibile e ad essere sincero mai avrei immaginato tutto questo. Se dovessi pensare a tre partite che fino ad oggi sono rimaste dentro di me cito: Lazio-Juventus di Supercoppa Italiana terminata 3-2 (agosto 2017), Lazio-Borussia Dortmund 3-1 di Champions League (ottobre 2020) e la recentissima Inter-Juventus 2-1 di Supercoppa Italiana. Queste sono tutte gare che mi ricorderò per sempre».

RICONOSCENZA – Farris è molto riconoscente nei confronti di Inzaghi, al quale è molto legato sia umanamente che professionalmente: «Incontrare Simone ha cambiato la mia vita e la mia carriera, ci siamo completati al di là del campo. Lui è un grandissimo conoscitore di calcio e di giocatori. Segreti? Il solo segreto che mi viene in mente è la grande passione e la voglia di lavorare, abbiamo messo davvero tanto di entrambe in questi anni insieme».

SOGNI – Per finire Farris parla del sogno scudetto e dell’imminente sfida di Champions League con il Liverpool: «Oggi il sogno professionale è coronare questa corsa che porterebbe al titolo, sarà però durissima. Poi abbiamo sicuramente una bellissima sfida in Champions League contro il Liverpool. Come uomo mi auguro che si torni presto ad una vita normale per tutti e che finisca questa pandemia. La dedica è alla mia famiglia che mi ha sempre supportato ed aiutato a superare i momenti più duri».

Fonte: gazzettaregionale.it