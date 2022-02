Inter-Milan, Ibraimovic ci prova: ultimo ad uscire! Kessié: un solo dubbio

Inter-Milan si avvicina e Ibrahimovic sta provando ogni via per non perdersi la sfida. Secondo Manuele Baiocchini – inviato a Milanello per Sky Sport -, al momento è comunque complicato per lo svedese. Kessié invece sta bene, l’unico dubbio riguarda il ruolo

MISSIONE QUASI IMPOSSIBILE – Inter-Milan molto probabilmente non sarà la sfida di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto appreso da Manuele Baiocchini, lo svedese sta facendo di tutto ma rimane una missione complicata: «Ibrahimovic oggi si è allenato solo in palestra, poi ha fatto fisioterapia. E’ stato uno degli ultimi ad uscire proprio perché sta provando a recuperare ma c’è da considerare che il derby si giocherà sabato. Anche se tornasse a uno o due giorni dal derby, credo che le possibilità per Olivier Giroud siano comunque più alte visto che si è allenato e sta bene».

IN FORMISSIMA – Chi invece dà molte garanzie e Franck Kessié: «Kessié vuole stravolgere le gerarchie perché è rientrato dopo una contusione all’anca, ieri Stefano Pioli ci ha parlato chiedendogli se se la sentiva. Oggi Kessié lo ha ripagato con un allenamento in gruppo e a trecento all’ora. Vedremo dove giocherà: se al fianco di Sandro Tonali a centrocampo o se da trequartista al posto di Brahim Diaz visto che in partite contro squadre che hanno un centrocampo di grande pensiero, Pioli lo metto lì per dettare gli inserimenti e soprattutto spegnere le fonti di gioco avversarie».