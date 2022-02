Inter-Milan, Inzaghi attende Lautaro Martinez e Sanchez! Occhio a Caicedo

Inter-Milan si avvicina e Inzaghi fa la conta ad Appiano Gentile. All’appello adesso mancano solo due nomi, vale a dire Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Mentre l’argentino sarà di ritorno già domani, per il cileno ci vorrà qualche ora in più (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro cercherà di capire chi dei due può dare maggiori garanzie al fianco di Dzeko

TEMPI RISTRETTI – Inter-Milan è la sfida che andrà in scena sabato alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha ritrovato tutti i Nazionali tranne Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, entrambi in gol rispettivamente con Argentina e Cile. La buona notizia è che i due attaccanti faranno ritorno a Milano galvanizzati dalle ottime prestazioni oltreoceano mentre quella meno buona è legata ai tempi ristretti. Mentre l’argentino già domani potrà allenarsi ad Appiano Gentile, il cileno farà il primo allenamento venerdì, a poche ore dalla sfida. Inzaghi, come sempre, sceglierà quello in grado di dare maggiori garanzie al fianco del punto fermo Edin Dzeko. Quasi certamente si tratterà di Lautaro.

CHANCE ESORDIO – Con Joaquin Correa ancora fuori dai giochi e l’inevitabile stanchezza di Sanchez e Lautaro, occhio alle chance di Felipe Caicedo. Il neo attaccante nerazzurro ovviamente non scenderà in campo dal 1′, ma uno spezzone di partita potrebbe farlo. Per il resto le scelte sono praticamente fatte con Handanovic in porta e davanti a lui il solito terzetto difensivo formato da Bastoni, de Vrij e Skriniar. In mezzo Barella, Brozovic e il grande ex Calhanoglu mentre sulle corsie esterne agiranno Perisic e Dumfries.