Serena: «Inter ancora favorita. Bastoni tra i migliori della Serie A»

Intervenuto ai microfoni di 1Station Radio, Aldo Serena ha parlato delle possibilità dell’Inter di bissare lo scudetto dello scorso anno e delle prestazioni di Alessandro Bastoni.

GRANDI POSSIBILITÀ – Queste le parole di Aldo Serena sulla situazione in casa nerazzurra: «L’Inter resta la favorita e può ripetere la vittoria della scorsa stagione. Sono arrivate cessioni eccellenti, ma si sono rinforzati in tutti i reparti. Tra i migliori in questa Serie A ci metto Bastoni, un giovane italiano che si trova in grandi palcoscenici».