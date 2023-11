Borghi: «Juventus-Inter? Ruvida e aspra. Un fattore decisivo»

Juventus-Inter alle porte, Stefano Borghi descrive su Cronache di Spogliatoio le sue esatte aspettative sul match che catturerà l’attenzione di tutta Europa.

PARTITA – Stefano Borghi descrive il match: «Mi aspetto una partita ruvida, combattuta, aspra e con tanti episodi. Non mi aspetto la Juventus all’assalto e l’Inter bassa per ripartire. L’Inter ha la consapevolezza di poter aggredire il campionato domenica sera. I bianconeri hanno ricostruito certezze, di fronte c’è il gradino che porta a competere ed è tecnico. Se ripetono la partita con la Fiorentina difficilmente le va bene stavolta. Allegri punterà sull’orgoglio ritrovato, Chiesa ci sarà sicuro e non penso tenga fuori Kean. I cambi davanti sono un grande vantaggio per la Juventus contro l’Inter. Arnautovic e Sanchez sono rientrati ma non sono in un momento positivo. Quanto avrà la palla la Juventus? Questo sarà uno dei fattori decisivi. L’Inter è magnificente appena trova gli spazi, però andare a scardinare gli spazi alla Juventus è un lavoraccio. Ci sono le punte che si muovono, bisogna vedere se riescono Thuram e Lautaro Martinez a tirare fuori i difensori».