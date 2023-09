Borghi: «Inter in difficoltà con Real Sociedad e Sassuolo! Ecco perché»

Borghi ha espresso la sua opinione riguardo la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, già in difficoltà contro la Real Sociedad. Ecco il parere del giornalista dagli studi di DAZN.

DUE PRESTAZIONI SIMILI – Stefano Borghi ha parlato così dopo la sconfitta di San Siro: «L’Inter è andata in difficoltà due volte in questa stagione: contro Real Sociedad e Sassuolo, due squadre che lavorano molto la palla. Ti aspetti una squadra propositiva in attacco che lascia spazio in difesa all’Inter, e invece no. Due squadre che non hanno avuto paura di giocare contro una corazzata, sono riuscite a fare risultato».