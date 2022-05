Bonolis: «Scudetto Inter? Non ci credo tanto, Milan fortuna e autogol»

Bonolis prova a ‘gufare’ il Milan in vista della partita di oggi contro l’Atalanta. Al canale YouTube del giornalista Gian Luca Rossi, il noto presentatore commenta anche la stagione dell’Inter.

CHE LA FORTUNA GIRI! – Paolo Bonolis dà un giudizio sulla domenica di Serie A, in attesa di Milan-Atalanta e Cagliari-Inter: «Già è accaduto quello che è accaduto a Bologna, però sono accaduti tanti fulmini positivi nel percorso rossonero. Quest’anno il Milan ha portato a casa quattro risultati positivi su autorete: due vittorie e due pareggi. Anche il derby d’andata, poi in quello di ritorno c’era un fallo da wrestling su Alexis Sanchez. Giocano bene ma hanno tanta fortuna: non ci credo tanto, a meno che un altro miracolo».

BUON RISULTATO – Bonolis è contento per quanto fatto dall’Inter, a prescindere da come finirà: «Io ritengo la stagione ottima. Simone Inzaghi è stato un grande motivatore, ha fatto giocare bene la squadra. Ha fatto pagare un dazio che avrebbero pagato in molti: nel girone di ritorno, con tante assenze, c’è capitato un calendario terribile con problemi non indifferenti. Partite proibitive nello spazio di quindici giorni, lì abbiamo perso qualcosa. Edin Dzeko è calato molto, Joaquin Correa spero che riprenda la voglia di giocare. Mi è piaciuta la stagione praticamente di tutti, anche di Denzel Dumfries che non aveva iniziato bene».

RICHIESTO – Hanno fatto discutere le parole di Ivan Perisic dopo la partita contro la Juventus sulla questione contratto (vedi articolo). Bonolis non esclude che vada via a parametro zero: «Ha fatto una stagione molto bella, molto importante. Ha dimostrato, nonostante l’età che ha, di poter fare la fascia centoventi minuti. Poi ha voglia di mettere in cassa il più possibile: se altri dovessero offrire di più lui andrebbe. A ora non ci sono stati, ma alla luce delle ultime giornate potrebbero arrivare».