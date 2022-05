Perisic: «Ho alzato la testa a tutti! Futuro? Non si aspetta ultimo momento»

Perisic ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 4-2 dopo i tempi supplementari (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

LEADER – Ivan Perisic parla così ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Juventus-Inter: «Ho sempre creduto quando eravamo 1-0 e anche quando eravamo sotto. Ho cercato di alzare la testa a tutti perché abbiamo perso la testa però abbiamo reagito bene alla fine e penso che la vittoria è stata meritata. Quando la squadra è forte così è più facile essere leader, quando si vince non sei stanco. Ci sono ancora due finali, dobbiamo dare tutto, vincere e aspettare perché tutto può succedere nel calcio. Se crediamo allo scudetto? Sì. Futuro? Non so ancora, non si parla così. Con i giocatori importanti non si aspetta l’ultimo momento, è giusto che sappiate anche questo».