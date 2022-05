Padovan: «Inter, l’insidia maggiore e quella minore. Perisic ‘avvelenato’»

Giancarlo Padovan ha parlato di Ivan Perisic e dell’Inter in vista della partita di stasera in casa del Cagliari: le parole del giornalista.

PERISIC – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Giancarlo Padovan sull’Inter partendo da Ivan Perisic. «Perisic, secondo me, è il giocatore più in forma, il giocatore più in palla. Il giocatore anche un pochino più “avvelenato” con l’Inter perché vuole dimostrare che hanno fatto male a non proporgli il contratto prima della fine del campionato. Lascerà l’Inter e la vuol lasciare con un buon ricordo, ma anche con un pizzico forse, forse anche più di un pizzico, di rammarico da parte dei dirigenti dell’Inter».

INSIDIE – Padovan sulle incertezze della squadra nerazzurra. «Cagliari disperato, che vuole e deve far punti. Questa è l’insidia maggiore, per me. Poi blackout difensivi? Sì, qualche volta sì. È successo anche nella finale di Coppa Italia, a mio giudizio, perché comunque l’Inter ha preso due gol. Due gol dalla Juventus sono tanti, secondo il mio punto di vista. Detto tutto ciò, l’Inter avrà giocatori ipercincentrati. Non può succedere nulla che sia un caso che replichi il caso Radu o in qualche modo tolga ai giocatori e ai difensori la lucidità per operare. No, credo che il blackout sia l’insidia minore».