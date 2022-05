Cagliari-Inter, Zhang arrivato nel ritiro della squadra nerazzurra

Steven Zhang, presidente dell’Inter, è arrivato nel ritiro della squadra nerazzurra poche ore prima della partita in casa del Cagliari.

ARRIVO – Come riportato su Twitter dal giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è arrivato nell’hotel in cui si trova la squadra nerazzurra. Il numero uno del club meneghino ha raggiunto il ritiro dei giocatori di Simone Inzaghi poche ore prima della partita in casa del Cagliari.

Fonte: Twitter Matteo Barzaghi