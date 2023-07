Bonazzoli: «Lukaku attaccante di spessore. Alla Juventus darebbe una grossa mano»

Emiliano Bonazzoli dà il proprio parere, da ex attaccante, sulla vicenda legata a Lukaku. L’ospite di Radio Sportiva vedrebbe bene alla Juventus il calciatore dell’Inter.

STRATEGIE – Emiliano Bonazzoli fa il punto della situazione su Romelu Lukaku: «È sicuramente un attaccante importante e ha fatto molto bene nell’Inter. Se tante squadre lo vogliono è perché è un attaccante di spessore. Alla Juventus potrebbe dare una grande mano, sia che giocasse da solo che in coppia con Vlahovic. Dzeko ha sempre fatto bene e a me è sempre piaciuto. Dai suoi movimenti c’è solo da imparare. Avendo davanti un giocatore come lui Lukaku nella scorsa stagione ha trovato poco spazio. Poi veniva da un infortunio lungo quindi la sua forma non è mai stata al top. Però comunque è un attaccante che fa reparto da solo, fa salire la squadra, ha una grandissima forza fisica, quando sta bene è importante per la squadra anche dal punto di vista realizzativo. Se la Juventus partirà col solito modulo, in cui Vlahovic non si sposa benissimo, Lukaku potrà dare una grossa mano. Lukaku, poi, aiuta molto anche in fase difensiva e se la squadra è in difficoltà si cerca lui. L’Inter ha già preso Thuram e c’è ancora tantissimo tempo in questo mercato. Sono tutte strategie che le società stano adottando per muoversi e arrivare al colpo migliore».