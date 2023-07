Agresti: «Sostituto di Lukaku? Sarà difficile per l’Inter trovare un top»

Per l’Inter sarà difficile abituarsi all’idea di perdere Lukaku, soprattutto se la destinazione sarà la Juventus, e anche dover trovare un profilo all’altezza con cui sostituirlo. Ne parla il giornalista Agresti su Radio Sportiva.

SOLUZIONE D’EMERGENZA – Stefano Agresti esprime la propria opinione, nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, su uno dei temi più caldi in ottica Inter: «Romelu Lukaku alla Juventus è legato a un ritorno di Antonio Conte? Credo che l’attaccante voglia andare lì per altri motivi oltre all’allenatore. Penso che Vlahovic in prospettiva è meglio di Lukaku però ha una valutazione più elevata e la Juventus deve guardare anche al fatto economico. Il colpo Thuram dell’Inter somiglia a quello dei bianconeri per Lukaku? Non credo. Thuram era svincolato, non aveva giurato amore nei confronti di nessuno e non aveva un passato al Milan come Lukaku all’Inter. Che la Juventus sia andata su Lukaku per creare problemi all’Inter è vero. Indebolire l’avversario è una strategia e un’idea che i bianconeri avevano e hanno portato avanti. Che poi, una volta aver portato alla rottura fra il calciatore e la squadra, la Juventus rinunci a lui mi sembra strano e machiavellico. Per l’Inter sarà difficile individuare il sostituto. Non ha la forza per andare a prendere un centravanti top, che ha più o meno lo stesso peso, valore e storia di Lukaku. I nerazzurri dovranno trovare una soluzione d’emergenza e diversa. Vediamo quali saranno i profili che l’Inter seguirà per tamponare la perdita».