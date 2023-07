Lukaku, nelle promesse all’Inter un dettaglio (rivelatore) trascurato

Romelu Lukaku non sarà più un giocatore dell’Inter, con ogni probabilità. E le sue stesse promesse anticipavano questo scenario. Grazie a un dettaglio forse trascurato dalla società nerazzurra.

FINE DI TUTTO – All’improvviso la storia tra Romelu Lukaku e l’Inter giunge alla fine. E ancora una volta per volontà del giocatore. Che, secondo quanto trapela, da giorni non risponde più a nessun membro della società nerazzurra, nemmeno gli ex compagni, dopo aver rasserenato l’ambiente sul suo ritorno. Eppure che la sua volontà di tornare all’Inter fosse forte ma non indissolubile era palese già da tempo. Bastava concentrarsi su un dettaglio delle sue promesse.

NESSUNA ESCLUSIONE – L’unica cosa certa del futuro di Lukaku era che non avrebbe avuto i colori del Chelsea. Il belga non voleva più avere nulla a che fa coi londinesi, il cui sentimento era reciproco. Ma per separarsi definitivamente è necessaria un’offerta importante. Che dall’Arabia Saudita era arrivata, con rifiuto immediato di Lukaku. Che nel suo prossimo futuro vuole rimanere in Europa. Preferibilmente all’Inter. Già qui si poteva quindi intuire come i nerazzurri non fossero la sola e unica destinazione nella mente del belga. Che però sceglie il momento peggiore per renderlo noto proprio all’Inter, dopo settimane di dure trattative col Chelsea per trovare l’intesa.