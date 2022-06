Bonato: «Lukaku, operazione giusta. Dybala aspetta. Skriniar ha richieste»

L’Inter sta lavorando intensamente in questi giorni per preparare al meglio la prossima stagione. Intanto, l’ex Sassuolo Nereo Bonato dice la sua a Tuttomercatoweb anche su Dybala.

MERCATO – L’Inter lavora sul mercato e Nereo Bonato, in ottica calciomercato, dice la sua su quello dell’Inter. «Lukaku all’Inter si era trovato talmente bene che al Chelsea non ha trovato la situazione che si aspettava. I nerazzurri stanno facendo un’operazione giusta”. Così a Tuttomercatoweb l’ex del Sassuolo, Nereo Bonato. Dybala? Bisognerà capire se l’Inter avrà spazio e risorse. Probabilmente alla fine l’affare andrà in porto ma la vedo ancora un po’ complicata. Dovrà aspettare. Uscita? Skriniar è il principale indiziato. L’Inter dovrà vendere un pezzo da novanta. E lui ha delle richieste».

Fonte: Tuttomercatoweb