Pirola, la Salernitana ha l’accordo con l’Inter. La formula – Sky

L’Inter sta piazzando varie pedine in uscita. Un nome è quello di Pirola, centrale nerazzurro che piace a molte squadre. Ma la Salernitana è a un passo per chiudere definitivamente.

BLITZ – Come ha spiegato bene Gianluca Di Marzio a Sky Sport Calciomercato L’Originale, la Salernitana ha in pugno Pirola. Il difensore centrale, lo scorso anno al Monza, non è stato riscattato e quindi sembra a un passo dal finire in Campania alla corte di Nicola. L’accordo, come spiega Sky, è quello del prestito con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo a determinate condizioni. Insomma, per Pirola, un futuro ancora in Serie A.

Fonte: Sky Sport