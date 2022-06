Pardo: «Lukaku in Italia devastante, in Europa altri si fanno preferire»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso su Lukaku. Il belga ritornerà in Serie A dopo l’anno al Chelsea. Il commento del giornalista

DIMENSIONE ITALIANA − Le parole di Pardo in merito al ritorno all’Inter di Lukaku: «Romelu Lukaku per quella che è la dimensione del campionato italiano è veramente impattante. Poi a livello internazionale, probabilmente, ci sono attaccanti che si fanno preferire. Credo lo sappia anche lui. Ma in Italia uno con la sua fisicità è veramente devastante e lo ha dimostrato nei due anni precedenti».