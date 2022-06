Esposito, ritorno all’Inter solo come tappa. Pronto altro prestito

L’Inter, a lavoro intenso in questo calciomercato, deve assolutamente sfoltire anche La Rosa. Il pacchetto offensivo è abbondante ed Esposito è praticamente certo di lasciare Milano di nuovo.

TAPPA – L’Inter, per Esposito, è solo una tappa. Dopo l’anno al Basilea, il giocatore andrà via di nuovo, probabilmente in Belgio, per fare esperienza e continuare nel suo periodo di maturità. L’anno a Basile ha avuto alti e bassi, era partito bene per poi avere un po’ di confusione con allenatore e spogliatoio. In Belgio, se andrà lì, dovrà giocarsi le sue carte nel migliore dei modi per far diventare Milano non più soltanto una tappa ma qualcosa di fisso.