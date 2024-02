Bonan: «Inter, scelte di Inzaghi intelligenti! Spiegano una cosa»

Ad un’ora dal fischio d’inizio di Inter-Salernitana le scelte degli allenatori sono ormai chiare. Alessandro Bonan commenta la formazione schierata da Simone Inzaghi.

SCELTE CHE PARLANO – Sono ufficiali le formazioni di Inter e Salernitana, in campo alle 21 per l’anticipo di Serie A. Alessandro Bonan, intervenuto su Sky Sport 24, commenta le scelte nerazzurre e anche la prima sfida di Fabio Liverani: «Le scelte di Simone Inzaghi ci danno un’indicazione molto chiara, ovvero l’importanza riposta dall’Inter nel campionato. Neppure l’incontro con l’ultima in classifica fa pensare ad Inzaghi che possa essere una partita minore rispetto ad altre e quindi mette la formazione migliore in campo. E soprattutto mette i due attaccanti più affidabili. Perché troppe volte l’allenatore da questo punto di vista è rimasto fregato. Intanto pensa a portarsi a casa i tre punti, che aumentano il vantaggio per lo scudetto. Secondo me è un ragionamento intelligente. Quella di Liverani sarebbe un’impresa nell’impresa. La Salernitana l’ha già realizzata con Sabatini come dirigente. I punti sono tanti ma non sono infiniti. La Salernitana ha bisogno di trovare un po’ più di fiducia perché ha giocato delle buone partite ma non è riuscita a portare a casa il risultato. Liverani dev’essere un bravo allenatore -e lo è – ma anche un bravo psicologo ed entrare subito nella testa e nella pancia dei giocatori».