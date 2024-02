Inter-Salernitana formazioni ufficiali: Inzaghi fa tur… NO! Thuram c’è

Inter-Salernitana in campo tra poco per la partita della 25ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 21:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Il turnover non esiste, le rotazioni? Un’altra volta, per la Salernitana basta invertire la staffetta tra quinti per Inzaghi. Dumfries torna dal 1′ a destra con Carlos Augusto a sinistra, Thuram sempre presente. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Salernitana in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Serie A: le formazioni ufficiali di Inter-Salernitana

SALERNITANA (3-4-2-1): 13 Ochoa; 4 Pasalidis, 5 J. Boateng, 24 M. Pellegrino; 59 Zanoli, 18 L. Coulibaly, 26 Basic, 6 Sambia; 33 Tchaouna, 87 Candreva ©; 10 Dia.

A disposizione: 56 Costil, 62 Allocca; 7 Martegani, 9 Simy, 11 Gomis, 14 Weissman, 20 Kastanos, 25 Maggiore, 44 Manolas, 55 E. Vignato, 99 Legowski.

Allenatore: Fabio Liverani

