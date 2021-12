Bonan: «Inter? Dimostrato di essere forte. A Madrid può fare grande gara»

Alessandro Bonan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, impegnata domani sera contro il Real Madrid in Champions League.

FORZA – Alessandro Bonan analizza il momento dell’Inter, impegnata domani contro il Real Madrid in Champions League: «L’Inter deve fare una grande partita in un contesto come quello del Bernabeu. Ci sono tutti i presupposti perché questo avvenga. I nerazzurri stanno dimostrando di essere una squadra forte e che sa sfruttare i punti deboli degli avversari. Penso alla sfida contro la Roma, in cui ha spesso affondato a sinistra dove c’era Ibanez. La forza della squadra di Inzaghi è in difesa, riempie l’occhio l’attacco ma può giocare così grazie a quella difesa».