Real Madrid-Inter, Lautaro Martinez dal 1′. Conferme sugli esterni – SM

Real Madrid-Inter è in programma domani sera alle 21. In vista della sfida del Santiago Bernabeu, Inzaghi dovrà rinunciare a Correa, assente per infortunio. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da SportMediaset

LE SCELTE – Real Madrid-Inter è in programma domani sera alle ore 21. Sfida importante che decreterà il primo classificato del girone di Champions League. Per la sfida del Bernabeu Inzaghi dovrà rinunciare a Correa. Al suo posto, in attacco al fianco di Dzeko, dovrebbe agire Lautaro Martinez. A centrocampo conferme per il trittico Brozovic-Barella-Calhanoglu, con Perisic e Dumfries sugli esterni. In difesa dovrebbe recuperare de Vrij, che partirà però dalla panchina. Davanti ad Handanovic, quindi, agiranno Skriniar, Bastoni e D’ambrosio.