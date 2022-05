Biasin: «Mkhitaryan colpo ‘Marottiano’. Asllani? Mi sorprenderebbe una cosa»

Biasin, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha detto la sua riguardo quello che sembrerebbe il prossimo acquisto dell’Inter, cioè Henrick Mkhitaryan. Poi un commento anche sul giovane Asllani.

IN ENTRATA A CENTROCAMPO – Fabrizio Biasin dice la sua riguardo il contratto del centrocampista armeno e l’interesse per il giovane dell’Empoli: «Si ragiona su un biennale da 3,5, lui inoltre avrebbe ricevuto una proposta della Roma. Operazione molto ‘Marottiana’: escono Vidal e Vecino ed entra un giocatore di esperienza come Mkhitaryan, oltre l’ingresso di un giovane come Asllani. Mkhitaryan è un giocatore che costa a livello di ingaggio e che poi non ti porta nulla terminando la sua esperienza 35 anni (dopo i due anni di contratto, ndr). Però è quel tipo di colpo che fai se non puoi permetterti giocatori di 25-26 anni che costano. Su Asllani mi sorprenderebbe se non dovesse arrivare, considerando che l’Inter si è mossa per prima».