Caressa: «Zaniolo con Mourinho diverso da Balotelli ai tempi dell’Inter»

Caressa dagli studi di Sky Sport ha parlato di Mkhitaryan che interessa all’Inter e dell’utilizzo che ne ha fatto Mourinho alla Roma quest’anno. Poi un commento riguardo Zaniolo e un paragone con Balotelli ai tempi dell’Inter.

DIVERSO – Fabio Caressa dagli studi di Sky ha parlato di Nicolò Zaniolo: «Mourinho è un allenatore che ti difende all’interno dello spogliatoio, se non vai bene allora ti taglia fuori come fatto con qualcuno in passato Vedi per esempio Mourinho con Balotelli ai tempi dell’Inter, anche se in qualche caso so di qualche aneddoto divertente. Non a caso poi non giocò semifinale e finale. Per questo penso che il discorso sia diverso con Nicolò Zaniolo, che ha ritrovato fiducia e segnato anche in finale».

SUL CENTROCAMPISTA – Fabio Caressa continua parlando dell’utilizzo del centrocampista armeno che interessa all’Inter: «Mkhitaryan è stato molto importante per la Roma ma solo quando stava bene, perché quest’anno ne ha saltate parecchio. Mourinho lo ha utilizzato tantissimo. È un giocatore importantissimo però io credo che la Roma può preparare un colpo».