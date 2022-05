Sensi, futuro da valutare: riscatto all’Inter o pedina di scambio?

Stefano Sensi è pronto a rientrare all’Inter dopo gli ultimi sei mesi in prestito alla Sampdoria. Il suo ruolo in nerazzurro resta ancora da valutare con attenzione.

FUTURO IN BILICO – Quando si parla di Stefano Sensi, è inevitabile considerare i numerosi problemi fisici che il centrocampista ha dovuto attraversare negli ultimi due anni circa. Problemi che gli hanno anche impedito di disputare il finale di campionato con la Sampdoria, dove il giocatore è comunque riuscito – nel periodo di prestito dall’Inter – a ritagliarsi spazio. Con il suo rientro alla base, sarà necessario in estate pensare a quello che sarà il suo futuro. Da una parte l’ennesima occasione per riscattarsi in nerazzurro. Dall’altra la possibilità che in casa nerazzurra si valuti il fatto di inserirlo come contropartita tecnica in una delle trattative a cui gli uomini mercato stanno lavorando. Le vie del mercato sono infinite e per Stefano Sensi sarà un’estate rovente.