Biasin: «Lukaku vuole essere centrale. Ha detto una bugia all’Inter»

Fabrizio Biasin ha cercato di trovare una spiegazione al gesto di Romelu Lukaku nei confronti dei tifosi dell’Inter. Il suo pensiero su Cronache di Spogliatoio.

SCELTA – Biasin cerca una spiegazione: «Lukaku ha bisogno di sentirsi al centro del mondo. Infatti ha scelto una squadra dove è esattamente così, ossia la Roma. Dybala non è più la novità, è al secondo anno. Lukaku è arrivato, ricordiamo l’accoglienza. Segna un gol a partita, è fortissimo e secondo me però ha bisogno di riflettori. Potrebbe perdere altrimenti la capacità di essere il più bravo. Ha scelto di lasciare l’Inter per ritrovare le dinamiche che cerca, non per la panchina in finale. Il 13 giugno non può pubblicare quel post su Instagram se stava male. Stava dicendo una bugia, quella di due anni prima. Ha detto di ripartire e se n’è andato via»