Rummenigge: «Inter, prezzo Pavard giusto! Un consiglio a Inzaghi»

Rummenigge è stato ospite al Festival dello Sport di Trento dove, tra le altre cose, non ha risparmiato una frecciata al Milan da buon ex nerazzurro. Il dirigente del Bayern Monaco, intervenuto a sportmediaset.it, si concentra sull’Inter di Inzaghi con un consiglio e una considerazione sull’acquisto di Pavard

PERCORSO DI CRESCITA – Karl-Heinz Rummenigge torna sulla finale di Champions League disputata dall’Inter contro il Manchester City: «Parto dalla finale di Champions League che ho seguito allo stadio, chiaramente facendo il tifo per l’Inter nonostante l’amicizia con Pep Guardiola con cui ho condiviso l’avventura con il Bayern Monaco. Ero convinto che potesse vincere l’Inter e nel momento in cui è entrato in campo Lukaku ci sono state diverse occasioni per segnare. È andata in maniera diversa, purtroppo il calcio è anche questo. L’Inter nella scorsa annata è tornata ad altissimi livelli e il percorso in Champions League lo testimonia. Questo percorso di crescita può continuare ancora adesso».

NUOVA COPPIA – Rummenigge commenta poi la nuova coppia d’attacco dell’Inter, partendo da Marcus Thuram e il suo gol nel derby: «Gol Thuram nel derby come il mio? È stato un gran bel gol, sono contento che sia stato paragonato al mio, vuol dire che tutti e due sono stati belli e divertenti per la tifoseria nerazzurra. Sono contento per lui perché in Germania ha disputato dei buoni campionati e sono contento che stia giocando bene. Lautaro Martinez e Thuram? Sembrano stare bene insieme, stanno giocando bene. Lautaro ha fatto addirittura quattro gol in un tempo, record assoluto. Su Lautaro non c’è bisogno di dire nulla, l’ho visto anche in Qatar, è un grande giocatore. Thuram ha sostituito Lukaku e finora ha fatto bene».

CONSIGLIO PREZIOSO – Rummenigge, ex nerazzurro, si augura che la squadra di Simone Inzaghi possa vincere lo scudetto con tanto di prezioso consiglio: «Se l’Inter può competere in Serie A? Spero di sì e che riesca a vincere il campionato perché ha una squadra buona in tutti i reparti. L’unica cosa che deve correggere un po’, perché hanno perso due punti preziosi con il Bologna che alla fine possono costare caro, quindi queste partite devono essere vinte per arrivare allo scudetto».

OK, IL PREZZO È GIUSTO – Per finire, Rummenigge giustifica il prezzo pagato dall’Inter per Benjamin Pavard: «Pagato caro? No, l’Inter ha pagato il prezzo giusto perché ha preso un giocatore che ha vinto il Mondiale, che fa parte della Nazionale francese, ha vinto quattro volte la Bundesliga con il Bayern e la Champions League. Quindi ha scelto un giocatore valoroso. Lui voleva andare all’Inter perché voleva giocare al centro della difesa e invece con noi non era possibile. Quindi lui voleva partire, alla fine ci siamo messi d’accordo con il mio amico Marotta e penso siano stati contenti tutti».