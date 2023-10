Torino-Inter, Inzaghi vuole sfruttare il suo uomo in più: punta su di lui − TS

Torino-Inter sarà il match che i nerazzurri dovranno affrontare dopo la sosta: Inzaghi punta su una condizione fisica e mentale da ritrovare. Ma anche su un uomo in più: ecco di chi si tratta.

UOMO IN PIÙ − Simone Inzaghi sta preparando Torino-Inter con i pochi rimasti ad Appiano Gentile. Tra questi c’è anche Juan Cuadrado. Come sottolineato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro adesso ha bisogno dei suoi dribbling e delle sue giocate in velocità che possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il colombiano si sta perciò allenando sia in palestra sia sul campo per ritrovare la condizione fisica ottimale. Può così proprio lui diventare l’arma in più da sfruttare a partita in corso col Torino.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini