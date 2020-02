Biasin: “Inter, Lazio e Juventus sullo stesso piano. Le parole di Agnelli…”

Fabrizio Biasin, noto giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, ha commentato la lotta scudetto con Juventus e Lazio negli studi di “Tiki Taka”. Anche le parole di Andrea Agnelli (QUI le sue dichiarazioni a “Tutti Convocati”) tra i temi trattati

SCUDETTO E TRADIMENTI – Una corsa a tre fino alla fine. Juventus, Inter e Lazio sono pronte a darsi battaglia fino all’ultima giornata. Nonostante la differenza di punti, Fabrizio Biasin è sicuro: «Credo che abbiano le stesse possibilità di vincere lo scudetto. Come si fa a non considerare la Lazio al pari di Inter e Juventus? Antonio Conte? Ha fatto la storia dei bianconeri, ma ora vedo un allenatore integrato nella realtà milanese. Inoltre, in questo momento non c’è un tifoso nerazzurro distante dal suo allenatore. Parole di Andrea Agnelli? Un po’ scomode, volte a dare fastidio in vista del big match. E poi, Conte sarà anche juventino, ma quando in estate c’era da scegliere ha scelto Inter».