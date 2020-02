Pellegatti: “Frase di Sacchi spiega vantaggio Lazio. Conte? Professionista”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e storico tifoso del Milan, ha analizzato la lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio negli studi di “Tiki Taka”. Una frase di Arrigo Sacchi spiegherebbe il vantaggio dei biancocelesti. Un parere anche su Antonio Conte e il suo modus operandi

FATTORE CHIAVE – Le vittorie sudate con Inter e Genoa hanno confermato, una volta di più, la credibilità della Lazio nell’ambito di una lotta scudetto sempre più serrata. I biancocelesti di Simone Inzaghi stanno stupendo tutta la penisola e, come sottolinea Carlo Pellegatti, godono di un vantaggio importante: «Arrigo Sacchi mi disse che la maggior percentuale di sconfitte, da lui ottenute in campionato, era relativa ad impegni prima o dopo la Champions League. Questo per dire che l’assenza dalle coppe europee è sicuramente un vantaggio per la Lazio. Inoltre, da esterno e non interessato, i biancocelesti mi sembrano la squadra che gioca meglio delle tre. Il ritorno di Antonio Conte a Torino? Lui è stato Juventus quando era alla Juventus ed è Inter ora che allena i nerazzurri. Come fatto al Chelsea e nelle altre sue avventure. Si tratta di un gran professionista e lui non smette mai di rimarcarlo».